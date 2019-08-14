إسرائيل تفتح تحقيقا مع وزير في حكومة نتنياهو

2019/08/14 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن المدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، أنه سيفتح تحقيقا بتهمة الفساد مع وزير الرفاه والخدمات الاجتماعية، حاييم كاتس، عن حزب “الليكود”.ويتهم كاتس بمخالفات متعلقة بـ “تعارض المصالح”، واتخاذ قرارات لصالح رجل الأعمال مردخاي بن آري وشركته مقابل رشاوى.ويشار إلى أن مردخاي بن آري مستشار كاتس للشؤون المالية وصديق

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