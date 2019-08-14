2019/08/14 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس اتهم مسؤولون في الجيش الهندي العسكريين الباكستانيين بمساعدة نشطاء حاولوا التسلل إلى الجزء الهندي من إقليم كشمير، بهدف التحريض على العنف، حسبما أفادت “رويترز”، اليوم الأربعاء.ونقلت “رويترز” عن شريكتها، وكالة الأنباء الهندية، أن مصادر في الجيش الهندي أخبرتها بأن مجموعة كبيرة من النشطاء حاولت التسلل إلى منطقة أوري من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نيودلهي تتهم باكستان بمساعدة نشطاء على التسلل إلى القسم الهندي من كشمير وكالة خطوة برس.

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