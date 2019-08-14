2019/08/14 | 22:35

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بالفيديو..



أمطار غزيرة وعواصف رعدية في دهوك

الاربعاء

14

أب

2019 :

10:04 pm

54

شهدت مناطق وقرى قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك باقليم كردستان،

اليوم الاربعاء، هطول كميات غزيرة من الأمطار مصحوبة بعواصف

رعدية.

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