2019/08/14 | 22:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطنون: اهمال تسرب الغاز وراء حريق الهارثة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: c9z1bcFDEUI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطنون: اهمال تسرب الغاز وراء حريق الهارثة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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