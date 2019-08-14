الحكيم: التطاول على الجيش او الانتقاص منه يمثل تطاولا على العراق

2019/08/14 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

اعتبر

رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاربعاء، ان التطاول على الجيش او الانتقاص منه

يمثل تطاولا على العراق.

وقال

الحكيم في تغريدة ، “نقف وقفة الاجلال والاكبار لجيشنا الباسل الذي يمثل كل

العراقيين بكل انتماءاتهم الدينية والمذهبية والقومية والعرقية من دون

تمييز”، مثمنا “بواسلنا في الجيش العراقي وبقية الشجعان في منظومتنا

الامنية التي ذادت عن حمى الوطن ودحرت العصابات الظلامية عن ربوعه”.

واضاف

ان “المساس بهذا الجيش المغوار او التطاول عليه او الانتقاص من تضحياته

الجسام يمثل تطاولا على العراق”.

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