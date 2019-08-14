الإعلام الأمني تنفي دخول 3000 عنصر من داعش عبر وادٍ غربي العراق

2019/08/14 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

نفت

خلية الاعلام الامني العراقي يوم الاربعاء التقارير التي تتحدث عن دخول قرابة 3000

عنصر من تنظيم داعش عبر وادي حوران غربي العراق.

وقال

المتحدث باسم الخلية العميد يحيى رسول في تصريح صحفي، ان “التقرير الذي تحدث

عن دخول من 2500 – 3000 عنصر من داعش الى (وادي حوران) غير صحيح”.

واضاف

ان “(وادي حوران) يخضع الى متابعات دقيقة من قبل قيادة عمليات الجزيرة سواء

بالطائرات المسيرة او الاستطلاع الجوي المسلح اضافة الى عمليات نوعية

مستمرة”.

ونوه

العميد رسول ان “تلك المعلومات كاذبة وغير دقيقة وغير صحيحة الغاية منها

ارباك الراي العام وارباك المواطن العراقي”.

وكان

النائب عن كتلة “صادقون” حسن سالم قد حذر في وقت سابق من اليوم من عودة

تنظيم داعش ثانية عبر “وادي حوران” بمحافظة الانبار غربي العراق بحماية

امريكية وتدريب واعداد قوة مجهزة بأحدث السلاح والعتاد قوامها 2500 الى 3000 مقاتل.

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