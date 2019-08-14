2019/08/14 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب البحرين يتوج ببطولة غرب آسيا والعراق ينجح بتنظيمها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/14 | 22:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب البحرين يتوج ببطولة غرب آسيا والعراق ينجح بتنظيمها ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب البحرين يتوج ببطولة غرب آسيا والعراق ينجح بتنظيمها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).