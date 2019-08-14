2019/08/14 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إطار الجولات الهادفة لممثلي سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي في القارة الإفريقية وذلك لتوضيح ماجاء به الإسلام الحق تيمناً برسالة نبينا محمد وأهل بيته الميامين .خلال زيارة الشيخ محمد الهادي الخليفة التيجاني العام لبيت الشيخ معاذ كاه في دولة غامبيا تحدث الشيخ حسام البيجاوي،بعد الحفاوة والترحيب التي استُقبل بها ممثلو المرجع اليعقوبي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ التيجاني يزور الشيخ معاذ كاه في دولة غامبيا النعيم نيوز.

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