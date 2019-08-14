عند تناول الأدوية.. اتبع هذه النصائح لسلامتك

2019/08/14 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

على مر العصور والأزمنة، يتعرض البشر للإصابة بالأمراض ومع اختلاف أنواعها وحدتها فهي دائماً تحتاج إلى علاج سريع وفعال حتى لا تمثل تهديداً

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