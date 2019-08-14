2019/08/14 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس وبخ مفوض الأخلاقيات الكندي، رئيس الوزراء جاستن ترودو، الأربعاء، بعد أن توصل إلى أنه خالف القوانين بممارسته ضغوطا على النائب العام، لتسوية قضية جنائية، ضد مجموعة الهندسة العملاقة إس.إن.سي-لافالان.والفضيحة التي تكشفت في وقت سابق هذا العام، أساءت إلى صورة ترودو، وكلفت وزيرين واثنين من كبار المسؤولين مناصبهم، ووضعت الليبراليين في منافسة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد الفضيحة..



مفوض الأخلاقيات يوبخ ترودو وكالة خطوة برس.

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