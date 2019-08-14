الدفاع ترد على فيديو انتشار البيشمركة في سيطرة بقضاء مخمور

2019/08/14 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ردت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاربعاء، على الفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول انتشار للبيشمركة في سيطرة بقضاء مخمور.

وقالت الوزارة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنها "تؤكد ان جميع قطعات وتشكيلات الجيش العراقي تؤدي واجباتها ومهامها الامنية في جميع قواطع العمليات بكفاءة عالية ووفق المرسوم والمخطط لها للدفاع عن الوطن وحياضه وامن المواطن في كل شبر من ارض العراق، وان هذه القطعات تنفذ العمليات العسكرية المشتركة مع القوات الامنية الاخرى في ملاحقة فلول داعش الارهابية وحماية المصالح العامة والخاصة والاهداف الحيوية في الدولة بشكل يومي اضافة الى استنفار صنوفها الساندة لتقديم الدعم والإسناد لكل القوات الامنية الاخرى لتمكينها من تنفيذ واجباتها".واضافت "في الوقت الذي نحذر فيه من الاساءة للجيش العراقي البطل وبعد تداول {رسائل صفراء} عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعيد نشر فيديوات قديمة لتربك الراي العام، نبين ان قاطع مخمور والمناطق المحيطة به مستقر امنيا من خلال انتشار قواتنا الامنية حسب قواطع المسؤولية المحددة لها".



وتابع "نطمأن ابناء شعبنا الكريم ان جيشكم سيبقى حصنا حصينا لحماية العراق وشعبه .مؤكدين ان وزارة الدفاع تحتفظ بحقها في الرد واتخاذ الاجراءات المناسبة للدفاع عن سمعة الجيش العراقي البطل الذي يذود عن حياض الوطن باشادة عربية وعالمية ".



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