2019/08/14 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج المنتخب البحريني ببطولة غرب اسيا التاسعة على حساب المنتخب الوطني العراقي بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب كربلاء الدولي، اليوم الأربعاء.وأحرز هدف البحرين الوحيد في شوط المبارة الاول في الدقيقة 38 بقدم عيسى على موسى، ليصوب يسارية في سقف شباك المنتخب العراقي.

لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب البحريني على نظيره العراقي صاحب الأرض والجمهور بالرغم من استحواذ اسود الرافدين على مجريات اللعب.

سيطرة عراقية في المجمل بالمباراة، حيث شهد احداث شوط المباراة الثاني من اللقاء هجمات خطرة بأقدام المهاجم العراقي الذي دخل بديلا عن مهند عبد الرحيم، لكن دون نجاعة تذكر.

المنتخب البحريني تراجع بالكامل ليحافظ على نتيجة المباراة حيث اغلق المساحات امام الهجوم المتكرر للمنتخب العراقي.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة الغى الحكم هدف العراق الوحيد بداعي التسلل والذي جاء عن طريق علاء عباس.

وانتهت المباراة بصافرة الحكم ليعلن فوز البحرين ببطولة غرب اسيا لاول مرة في تاريخه.



انتهى/ ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحرين تظفر ببطولة غرب اسيا التاسعة في كربلاء) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحرين تظفر ببطولة غرب اسيا التاسعة في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).