2019/08/14 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، الاربعاء، ان تحالفه يطالب وزارة الدفاع بإقامة دعوى قضائية ضد من اساء للجيش العراقي، وفيما اعتبر ان التجاوز على تاريخ الجيش يمثل استهتاراً، حذر من "استمرار أصوات النشاز".وقال الربيعي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان "تحالف سائرون يطالب وزير الدفاع إقامة دعوى قضائية ضد كل من يصرح بالإساءة للجيش العراقي ولتاريخه الكبير في التصدي للاعتداءات الخارجية وحماية حدود العراق فضلاً عن التضحيات الكبيرة في استباب الأمن"، معتبرا ان "التجاوز على تاريخ الجيش يمثل استهتاراً بتلك الدماء التي ضحت من اجل الحفاظ على وحدة هذا البلد من كل اعتداء سواء كان داخلي او خارجي".واضاف ان "حديث الشيخ يوسف الناصري الذي اساء لتضحيات الجيش العراقي هي تملك إهانة للشعب ككل وليس لطرف معين"، محذراً من "استمرار تلك الأصوات النشاز بدون حساب التي قد تؤثر بشكل مباشر على عمق العلاقة بين القوى الامنية فضلا عن انسحاب هذا الامر حتى على القوى السياسية التي اذا ما وصل اليها الخلاف سيؤثر على الشارع العراقي بشكل سلبي".وكانت مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي اكدت، اليوم الاربعاء، أن اي تصريح فيه إساءة لقواتنا الامنية مرفوض وبالأخص ضد الجيش العراقي، داعية وسائل الاعلام الى عدم استضافة اي شخص بعنوان الحشد او التحدث باسمه بصفة قيادي او ما شابه.فيما طالب نائب قائد العمليات المشتركة الفريق قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، الأمين العام لشورى العلماء رجل الدين يوسف الناصري بالاعتذار وسحب تصريحه الذي اتهم من خلاله الجيش بتهم قاسية تطعن بوطنيته.يذكر ان الناصري وصف في وقت سابق، الجيش العراقي بانه جيش مرتزق، فيما طالب بحله وإسناد مهامه إلى الحشد الشعبي الذي يجب ان يكون الجيش الأول في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون يطالب الدفاع بإقامة دعوى قضائية ضد من اساء للجيش العراقي) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون يطالب الدفاع بإقامة دعوى قضائية ضد من اساء للجيش العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).