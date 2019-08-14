الدفاع تؤكد احتفاظها بحق الرد واتخاذ الاجراءات المناسبة للدفاع عن سمعة الجيش

2019/08/14 | 23:04

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بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة الدفاع، الاربعاء، احتفاظها بحقها في الرد واتخاذ الاجراءات المناسبة للدف...





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