2019/08/14 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العمليات المشتركة تؤكد ان الجيش والحشد خاضا معركة الدفاع عن الوطن

في الوقت الذي تتكامل منظومة الامن الوطني

للدولة ويقدم الجيش العراقي الدعم والإسناد لجميع القوات

الامنية من جهاز مكافحة الارهاب ووزارة الداخلية والحشدين

الشعبي والعشائري، وقوات البيشمركة التي خاضت غمار عمليات

التحرير الكبرى بروح الدفاع عن الوطن وانقاذ المواطن، حيث تحمل

الجيش العراقي بكل صنوفه وقواته الثقل الأكبر

في قواطع العمليات مع اخوانه من ابطال الحشد

الشعبي والقوات الامنية الاخرى وتحقيق الانتصارات

الناصعة في تحرير كامل التراب العراقي من

دنس عصابات داعش الارهابية، حيث اشاد العالم

بهذا الانتصار العراقي الكبير لانه تحقق على اعتى

هجمة ارهابية بربرية في التاريخ وانتقل الى العمليات

الامنية الكبرى مع القوات المشتركة لاحلال السلام في

جميع المناطق والعمل على العودة للوضع الطبيعي،

نتفاجيء بتصريح غريب من " الشيخ يوسف الناصري" الذي اتهم

الجيش بتهم قاسية تطعن بوطنيته ويطالب بحل الجيش

.وهنا تبين قيادة العمليات المشتركة استنكارها لهذا

التصريح الغريب وتطالب صاحبه بسحبه والاعتذار عنه، لان

هذا التصريح لايشكل إساءه للجيش العراقي البطل فحسب وإنما

لكل الشهداء والمضحين من أبناءه ولعموم الشعب العراقي الذي يقدس جيشه

الذي هو جيش الوطن والمواطن وقدم التضحيات الكبيرة لحماية

العراق وشعبه ويؤكد أبناءكم في الجيش العراقي انهم الحصن

الحصين لحماية الدولة والوطن والمصالح العليا

للعراق وامن شعبه واهدافه الحيوية يدا بيد مع جميع القوات الامنية

من الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب وقوات وزارة الداخلية

والبيشمركة والاجهزة الامنية والاستخبارية كافة، كما ان قيادة

العمليات المشتركة تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ

الاجراءات المناسبة بحق من يحاول الاساءة للجيش

العراقي والقوات الامنية العراقية.الفريق قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يار الله نائب قائد العمليات المشتركة بغداد 14 اب 2019

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