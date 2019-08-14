2019/08/14 | 23:06

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وزارة الدفاع : نحذر من الاساءة للجيش العراقي ونؤكد ان الجيش سيبقى حصنا حصينا لحماية العراق وشعبه

الاربعاء

14

أب

2019 :

10:50 pm

24

وزارة الدفاع : نحذر من الاساءة للجيش العراقي ونؤكد ان الجيش سيبقى

حصنا حصينا لحماية العراق وشعبه

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