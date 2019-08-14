البحرين يتوج بطلا لغرب اسيا على حساب العراق بهدف دون مقابل

2019/08/14 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ احرز المنتخب البحرين لكرة القدم يوم الاربعاء لقب بطولة غرب آسيا على حساب نظيره العراقي بهدف دون رد.

واقيمت المباراة مساء اليوم على ملعب كربلاء الدولي.

وسجل اللاعب البحرين عيسى موسى ناجي الهدف الوحيد في الدقيقة 39 من الشوط الاول لعمر المباراة ليتوج به منتخبه بطلا لغرب آسيا.

وتأهل العراق لنهائي النسخة الحالية التي استضافها على أراضيه، بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، فيما تأهل البحرين بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

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