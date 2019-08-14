2019/08/14 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يبارك حسن تنظيم بطولة غرب اسيا بما يثبت حق الفرق العراقية باللعب على ارضها وبين جمهورها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/14 | 23:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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