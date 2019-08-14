شرطة ديالى: اعتماد اسلوب السيطرات النموذجية لدعم امن 20 مدينة

2019/08/14 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكدت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، اعتماد اسلوب السيطرات النموذجية لدعم امن 20 مدينة بينها بعقوبة.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة، العميد غالب

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