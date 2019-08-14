2019/08/14 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ارتدى مدرب ليفربول يورغن كلوب سروالًا داخليا يحمل علامة كريستيانو رونالدو التجارية قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 ضد ريال مدريد، وفقًا للاعب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فينالدوم يكشف عن مزحة كلوب بملابس رونالدو الداخلية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فينالدوم يكشف عن مزحة كلوب بملابس رونالدو الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).