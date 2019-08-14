الشيخ حسام البيجاوي يزور عشيرة جبريل بدولة غامبيا

2019/08/14 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب الشيخ عثمان لو بقدوم ممثلي المرجع اليعقوبي لدولة غامبيا قائلاً:نرحب بكم، ونفرح لزيارتكم، ونشهد لكم أنكم تجتهدون في المجال الديني.فيما حمل الشيخ حسام البيجاوي رسالة محبة ومودة من سماحة المرجع آية الله محمد اليعقوبي دام ظله والذي دعا فيها أفاضل عشيرة جبريل ،التي تقطن قرية لوهين في دولة غامبيا .وقال البيجاوي أنا مسرور …

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