وزير الخارجية يهنئ البحرين بفوزها ببطولة غرب آسيا

2019/08/14 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} هنئ وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الاربعاء، المنتخب البحريني بمناسبة فوزه ببطولة غرب اسيا على منتخبنا الوطني في المباراة التي اقيمت على ملعب كربلاء الدولي.

وقال الحكيم في تغريدة على حسابته تويتر: "التهنئة الحارة للمنتخب البحريني الشقيق بفوزه ببطولة غرب اسيا بكرة القدم.



واشكر الجهود الرائعة التي بذلها فريقنا العراقي الشاب ولجمهورنا الرائع الذي تفاعل مع جميع المباريات.



والتهنئة الخاصة للجهود التنظيمية للجنة المنظمة والاتحاد العراقي لكرة القدم.



العراق يستطيع وجاهز! FIFA".



انتهى

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