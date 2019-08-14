رئيس الجمهورية يهنئ البحرين عقب فوزها ببطولة غرب آسيا

2019/08/14 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} هنئ رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاربعاء، المنتخب البحريني بمناسبة فوزه ببطولة غرب اسيا على منتخبنا الوطني في المباراة التي اقيمت على ملعب كربلاء الدولي.

وقال صالح في تغريدة على حسابه في منصة تويتر: "اهنئ المنتخب البحريني الشقيق بالفوز ببطولة غرب اسيا التي احتضنتها الملاعب العراقية، كما اشد على ايدي اسود الرافدين و الذين ينتظر منهم جمهورهم المزيد.



وابارك المعنيين حسن تنظيم البطولة، والاجواء الجماهيرية التي صاحبتها، بما يثبت حق الفرق العراقية باللعب على ارضها وبين جمهورها".



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