2019/08/14 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏‎أكدت هيئة الحشد الشعبي في العراق، يوم الأربعاء، رفضها لأي "إساءة" للقوات الأمنية، وخاصة تلك التي تكون ضد الجيش العراقي البطل....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي ترفض أي إساءة للجيش العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي ترفض أي إساءة للجيش العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).