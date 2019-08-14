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يوسف الناصري: مقطع الفيديو بخصوص حل الجيش "مفبرك"


يوسف الناصري: مقطع الفيديو بخصوص حل الجيش
2019/08/14 | 23:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

قال القيادي في حركة النجباء، يوسف الناصري، الاربعاء، إن مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشك...

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