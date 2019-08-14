2019/08/14 | 23:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
قال القيادي في حركة النجباء، يوسف الناصري، الاربعاء، إن مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشك...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
يوسف الناصري: مقطع الفيديو بخصوص حل الجيش "مفبرك") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
قال القيادي في حركة النجباء، يوسف الناصري، الاربعاء، إن مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشك...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
يوسف الناصري: مقطع الفيديو بخصوص حل الجيش "مفبرك") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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