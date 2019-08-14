يوسف الناصري: مقطع الفيديو بخصوص حل الجيش

2019/08/14 | 23:35

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بغداد اليوم - بغداد

قال القيادي في حركة النجباء، يوسف الناصري، الاربعاء، إن مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشك...





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