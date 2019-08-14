2019/08/14 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان الشيخ د .



يوسف الناصري بشأن دعوته لحل الجيش

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ

فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا

عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.

ان جيوش السفارة الاميركية الذين هبوا الآن للدفاع عن الجيش ضد مقطع

مفبرك قد تم اقتطاعه ومنتجته بطريقة مؤسفة من لقائي على قناة

الاتجاه للتصيد بالماء العكر هم أنفسهم سابقا من وصفوا الجيش بأوصاف

لا تقبل ولا يمكن حتى نطقها، وفي ذلك الوقت صدورنا ودماؤنا واصواتنا

واقلامنا كانت أمام الجيش وأمام هجمتهم الشرسة المدفوعة الثمن،

ودافعنا عنه وساندناه ، وأما اليوم عندما اتكلم عن خائن في الجيش

وهو الفلاحي الذي اعطى احداثيات الحشد الشعبي للمستكبر الاميركي

وأتكلم عن تطهير الجيش من هذه العناصر الفاسدة التي كانت السبب

سابقا في الانكسارات التي حصلت في الموصل وغيرها تجد هؤلاء المرتزقة

يهبون لفبركة الاخبار تنفيذا لاوامر اسيادهم القابعين في السفارة .

وما كلامي هذا الا دفاعا عن جيشنا العراقي البطل وحرصا عليه من هذه

العناصر الفاسدة التي تسيء للشرف العسكري فكان ومازال الجيش العراقي

في عقيدتنا ضمن تجمع شورى العلماء والتجمع العربي والاسلامي لدعم

خيار المقاومة هو السور للوطن والحامي والمدافع.

فأقول لكم ان حملتكم هذه وتشويهكم لن يثنينا وسنبقى نطالب بأن تكون

منظومتنا الامنية قوية وتتسم بالنزاهة وابعاد العملاء والفاسدين

عنها واعطاء دور اكبر للحشد الشعبي الذي اثبت جدارته وانجازاته

وكفاءته، وأما اصحاب المزايدات الاعلامية والذين نعلم ما يطرحونه

بالكواليس من سموم ضد العراق وشعبه فلن نهتم لمزايداتهم ولن تنفعهم

الوجوه المتلونة كذلك فإن الشعب العراقي واع ولن تنطلي عليه اكاذيب

صفحة فيسبوكية يديرها صبي السفارة الاميركية والتي تسمى كذبا بالخوة

النظيفة.

وانا وان كنت لست تابع لاي فصيل ولا للحشد ولكني كنت ولا زلت مدافعا

عنهم وعن جيشنا وقواتنا ولذلك استغرب من تسرعهم في بيانتهم ولو

تحروا من الخبر لتبين الحقيقة وكونه كذب مفترى لكان خير من التسرع

والله من وراء القصد.

الامين العام لشورى العلماء

والمنسق العام للتجمع العربي والاسلامي

الشيخ الدكتور يوسف الناصري

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