2019/08/14 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية في تغريدة له: اشكر الجهود الرائعة التي بذلها فريقنا الشاب ولجمهورنا الرائع الذي تفاعل مع جميع المباريات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/14 | 23:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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