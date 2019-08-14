مجلس بابل لـ

2019/08/14 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوري، اليوم الاربعاء، ان بعض الجهات فشلت سياسيا بعد انتهاء الازمات الطائفية وتسعى اليوم الى إعادة تصدير

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