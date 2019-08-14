2019/08/14 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب حسن فدعم لـ"العهد": الجثث التي تم دفنها مجهولة منذ عدة سنوات وعثر عليها في مناطق متفرقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/14 | 23:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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