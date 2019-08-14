بالصورة.. خبر سار بشأن درجات الحرارة

2019/08/14 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف المتنبئ الجوي صادق عطية عن الحالة الجوية في البلاد بداية الاسبوع المقبل.

وقال عطية عل حسابه فيسبوك أن "كتلة هوائية أكثر اعتدالا ستؤثر الاسبوع المقبل...



والحرارة تسير إلى الانخفاض بدء" من الجمعة ولكن هذا لايعني نهاية موجات الحر والرطوبة الصيفية والله اعلم.



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