2019/08/14 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت مصادر امنية عن خسائر إنفجار معسكر الصقر الذي انفجر يوم الاثنين الماضي.

وذكرت المصادر وخلال جولة صورية حصرية لخلية الخبراء التكتيكية بعد زيارة موقع الانفجار في معسكر صقر جنوب بغداد و اجراء الكشف الخاص بالأسباب و حجم الخسائر.اذ يظهر ان الحريق اندلع في معمل لصنع الصواريخ المحلية المحورة من فئة اركان داخل مسقف لتهرب عناصر الحماية و الكادر خوفا من وصول النيران للمواد الشديدة الانفجار قربة لتصل النار خلال عشرة دقائق الى مخزن المواد المتفجرة الداخلة في صناعة الصواريخ والى مسقفين كبيرين بينهما مرأب للاليات العسكري و بعد جرد الخسائر قدرت بما يلي:- ٩٠٠ الف اطلاقة متنوعة الاعيرة- ١٠٠٠ سلاح ناري ضمنها الرشاشات الثقيلة - عدد ٦ مدافع هاون- قنابر هاون عدد مجهول - ٣٠٠ صاروخ ١٠٧ ملم كاتيوشا- ١٤٥ صاروخ ١٢٢ ملم كراد- ٩٠٠ قذيفة ما بين rpg7 و spg9 من عدة فئات- حوالي ١٠٠ قذيفة 106 ملم- ٢ مدافع M40/106 mm- ٥ مدافع spg-9- ٥٠ طن من مواد متفجرة - معمل متكامل باجهزته الالكترونية و الميكانيكية لصنع الصواريخ وتحويرها- سيارات بيكاب لاندكروز ٢ تدمير كامل و ٤ حريق نصفي - حوالي ١٠ مركبات مدرعة نوع humvee- منصة كونكورس واحدة بدون عتاد- منصة كورنيت واحدة من اصل ٢ تمتلكها الكتائب- ٣٠ صاروخ كورنيت من اصل ٧٠ تمتلكها الكتائب- شفل و بروكلن و بلدوزرفيما لا يزال لواء ١٤ من الحشد الشعبي يملك بعض الاليات الانشائية و السيارات و مدرعة M1117 و m113 و باقي الاسلحة في مخزن اخر غير رسمي.



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالارقام.. خسائر انفجار معسكر الصقر وصور جديدة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالارقام.. خسائر انفجار معسكر الصقر وصور جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).