نيودلهي تخيّر الشيخ زكزاكي بين تحمل الظروف السيئة لمعالجته أو العودة لبلاده

2019/08/15 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح مسؤول مركز حقوق الانسان الاسلامي في لندن مسعود شجرة بان السلطات الهندية امهلت زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم زكزاكي، لفترة ساعتين؛ إما تحمل الظروف السيئة لمعالجته أو العودة الى بلاده.وقال شجرة في شريط صوتي ، لقد سمعت للتو انباء مقلقة جدا تفيد بان الحكومة الهندية قد امهلت الشيخ زكزاكي وخيّرته بين …

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