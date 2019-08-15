الحكيم: التطاول على الجيش وتضحياته يمثل تطاولاً على العراق

2019/08/15 | 00:06

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بغداد اليوم - بغداد

أكد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الاربعاء، ان التطاول على الجيش وتضحياته يمثل تطاولاً على العراق.

وقال الحكيم في تغريدة على حسابه في تويتر: "نقف وقفة الاجلال والاكبار لجيشنا الباسل الذي يمثل كل العراقيين بكل انتماءاتهم الدينية والمذهبية والقومية والعرقية من دون تمييز، وتحية حب وتثمين وتقدير الى بواسلنا في الجيش العراقي وبقية الشجعان في منظومتنا الامنية التي ذادت عن حمى الوطن ودحرت العصابات الظلامية عن ربوعه".

واضاف ان "المساس بهذا الجيش المغوار او التطاول عليه او الانتقاص من تضحياته الجسام يمثل تطاولا على العراق".

بغداد اليوم - بغداد

قال القيادي في حركة النجباء، يوسف الناصري، الاربعاء، إن مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل كبير بخصوص حل الجيش العراقي "مفبرك وتم اقتطاعه ومنتجته بطريقة مؤسفة".

وذكر الناصري في بيان، إن "جيوش السفارة ا

بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة الدفاع، الاربعاء، احتفاظها بحقها في الرد واتخاذ الاجراءات المناسبة للدفاع عن سمعة الجيش العراقي.

وقالت الوزارة في بيان، ان "جميع قطعات وتشكيلات الجيش العراقي تؤدي واجبا

بغداد اليوم- بغداد

طالب عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حنين قدو، الأربعاء، بالكشف عن موارد المنافذ الحدودية التي تعد ثاني اكبر موارد البلاد بعد النفط.

وقال القدو في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "التفكير بايجاد موارد أخرى غير النفط بات أ

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