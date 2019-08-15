2019/08/15 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vmHX7Elhljo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار NEXT - راعي الكنيسة الانجيلية القس جوزيف فرنسيس 2019/8/14) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حوار NEXT - راعي الكنيسة الانجيلية القس جوزيف فرنسيس 2019/8/14) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).