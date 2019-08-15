2019/08/15 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كبير التيجانية الشيخ محمد الهادي الخليفة التيجاني العام لبيت الشيخ معاذ كاه في دولة غامبيا الافريقية إن ما فعله سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي من ارسالكم إلى البلاد، لهو عمل عظيم، وأنتم تعملون لتوضيح هوية الشيعة للناس وهو عمل جيد، مشيرا الى ان هناك مشكلة قائمة أصلها من الخوارج الذين خرجوا على الامام علي “عليه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كبير التيجانية في غامبيا إن ما فعله المرجع اليعقوبي من إرسالكم إلى البلاد لهو عمل عظيم النعيم نيوز.

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