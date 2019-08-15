2019/08/15 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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هبطت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، اليوم الأربعاء، مع تزايد المخاوف من ركود عالمي يلوح في الأفق عقب بيانات قاتمة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى في 6 أشهر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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