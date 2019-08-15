عبطان: المقدمات الخاطئة تؤدي الى نتائج خاطئة

2019/08/15 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان، الاربعاء، ان المقدمات الخاطئة تؤدي الى نتائج خاطئة.

وقال عبطان في منشور على حسابه فيسبوك: "لاتستغرق كثيرا" في النتائج من دون معرفة المقدمات".واضاف "القاعدة الأولى في علم المنطق : المقدمات الصحيحة تؤدي الى نتائج صحيحة ...



والمقدمات الخاطئة تؤدي الى نتائج خاطئة".وتابع "فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ".واختتم بوسم "#النتائج_مرهونة_بالمقدمات".



وخسر منتبخنا الوطني في نهائي بطولة غرب اسيا على ملعب كربلاء امام نظيره البحريني بهدف مقابل لا شيء، حيث ظهر منتخبنا بمستوى هزيل لم يرتقي لمستوى التطلعات.



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