عبطان: المقدمات الخاطئة تؤدي الى نتائج خاطئة

وقال عبطان في منشور على حسابه فيسبوك: "لاتستغرق كثيرا" في النتائج من دون معرفة المقدمات".واضاف "القاعدة الأولى في علم المنطق : المقدمات الصحيحة تؤدي الى نتائج صحيحة ...
والمقدمات الخاطئة تؤدي الى نتائج خاطئة".وتابع "فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ".واختتم بوسم "#النتائج_مرهونة_بالمقدمات".
وخسر منتبخنا الوطني في نهائي بطولة غرب اسيا على ملعب كربلاء امام نظيره البحريني بهدف مقابل لا شيء، حيث ظهر منتخبنا بمستوى هزيل لم يرتقي لمستوى التطلعات.
انتهى
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