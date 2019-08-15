بالصور.. هجوم على لاعبي المنتخب بسبب سوء الاداء ولحظة الهدف

2019/08/15 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} هاجم الجمهور الكروي واعلاميون منتخبنا الوطني بعد الاداء غير المقنع الذي قدمه في المباراة المهائية امام منتخب البحرين، فضلاً عن سوء التنظيم الدفاعي في لحظة الهدف.

ووصف الجمهور المنتخب الوطني بالهزيل اذ انه ظهر في مستواه الحقيقي في مباراة اليوم التي خسرها بهدف امام منتخب البحرين على الرغم من انها على ارضه وبين جماهيره التي ازرته حتى النهاية وبالرغم من جلوسهم لساعات طويلة بانتظار المباراة.كما هاجم اعلاميون الاتحاد العراقي بسبب عدم تمكنه من جلب مدرب جيد يقود المنتخب بعد المؤشرات العديدة على المدرب الحالي كاتانيتش.ويظهر في لقطة الهدف ترك اللاعب البحريني بحرية تامة داخل منطقة الجزاء بينما يتواجد 6 لاعبين من منتخبنا الوطني في جانب اخر من منطقة الجزاء.



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