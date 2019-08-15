2019/08/15 | 00:39

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نص بيان الحشد الشعبي بشأن تصريحات التي اطلقت ضد الجيش العراقي

أصدرت مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي، الاربعاء، بيانا حول

التصريحات المرفوضة التي أطلقت ضد الجيش العراقي، فيما أكدت انها لا

تعبر عن وجهة نظر هيئة الحشد لا من قريب او بعيد.

نص البيان:

تابعت مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي ردود الأفعال التي

تلاحقت اثر تصريحات رجل الدين الشيخ الدكتور يوسف الناصري الذي لا

ينتسب للحشد وليس لديه اَي منصب او صفة رسمية وإنما يشغل منصب

"الأمين العام لشورى العلماء"، اذ نشدد على ان اي تصريح فيه إساءة

لقواتنا الامنية مرفوضة وبالأخص ضد الجيش العراقي البطل، ونؤكد ان

ما صدر عن الناصري في احدى البرامج التلفزيونية يمثل إساءة تعبر عن

وجهة نظره الشخصية ولا تتعلق بِنَا لا من قريب ولا بعيد.

ومع محاولة بعض الجهات الاعلامية توظيف هذه التصريحات بشكل غير صحيح

بالاشارة الى انها قريبة من منطلقات الهيئة، نهيب بجميع وسائل

الاعلام عدم استضافة اي شخص بعنوان الحشد او التحدث باسمه بصفة

قيادي او ما شابه وندعو الى التنسيق مع المديرية بهذا الخصوص.

وفِي الوقت الذي نحيي فيه تضحيات وبطولات جيشنا العراقي، نجدد

موقفنا بالوقوف ضد الأطراف التي شككت بعقيدته في السابق او التي

تسعى للنيل منه في الحاضر ، نؤكد على حماية ما تحقق من منجزات بفضل

تضحيات الجيش والحشد في مقارعة الارهاب طيلة السنوات الماضية.

مديرية الاعلام هيئة الحشد الشعبي ١٤ آب ٢٠١٩

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