رئيس المجلس العسكري السوداني يلقي كلمة للشعب

2019/08/15 | 00:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد رئيس المجلس العسكري السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن "القوات المسلحة قادرة على حماية التحول لحكم ديمقراطي في البلاد، والحفاظ

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