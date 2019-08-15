2019/08/15 | 00:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بعد ملايين السنين من فقدان الإنسان للذيل في رحلة التطور البشري، ابتكر فريق بحثي في جامعة كيو اليابانية ذيلا آليا يقولون إنه قد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذيل آلي.. ابتكار ياباني لحماية المسنين من السقوط) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذيل آلي.. ابتكار ياباني لحماية المسنين من السقوط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).