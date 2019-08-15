2019/08/15 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I5OHOi7jn9g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ليالي الرشيد | الفنان محمد الاصيل اغنية "اصعب فراق") نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ليالي الرشيد | الفنان محمد الاصيل اغنية "اصعب فراق") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).