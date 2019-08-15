ممثل المرجع اليعقوبي في غامبيا ينقل وصية المرجع للاهتمام بالقرآن لأنه دستور الأمة ومنهج الحياة

2019/08/15 | 01:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من وصايا سماحة المرجع اليعقوبي يجب أن نهتم بالقرآن لأنه دستور الأمة ومنهج الحياة، فبدونه لن تستقيم الحياة، ويجب أن نتأسى برسول الله الذي كان قرآنا يمشي على الأرض رحب الجمهور كباراً وصغاراً بالضيف الشريف، الشيخ حسام البيجاوي وأعربوا عن فرحتهم بزيارته، وتكلموا عن فضل القرآن وفضل من يتعلمه.وقد ألقى الشيخ البيجاوي كلمة بدأها …

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