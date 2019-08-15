قوات حفتر تعلن تدمير منظومة الدفاع الجوية التركية في مصراتة

2019/08/15 | 01:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي (قوات حفتر)، اللواء أحمد المسماري، تدمير منظومة الدفاع الجوية التركية التي تم تركيبها في مصراتة.



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