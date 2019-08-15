الجيش السوري يؤيد إسقاط طائرة حربية في ريف ادلب

2019/08/15 | 01:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مصدر عسكري سوري، مساء الأربعاء، إسقاط طائرة حربية تابعة للقوات الحكومية بصاروخ أطلقه مسلحون بريف إدلب شمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة "سانا" الرسمية

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