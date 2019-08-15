2019/08/15 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مريم_نجمه من كل حديقة زهرة - 61 1 ) 15 أيار , ماي , ذكرى تقسيم فلسطين عام 1948 .أناشيد : أناديكم - يارايح صوب بلادي - يا نبض الضفة - هي للشاعر الفلسطيني أحمد قعبور لصاحب أشهر الأناشيد الوطنية .2 )إذا كنا قد اعتدنا على تناول الجبن بأنواعه وأسمائه ( الأبيض , أو الأصفر ) مع طعام الفطور فمرحى لكم ولنا ,, فهذه عادة جيدة يجب أن تستمر , لأن الفوائد التي يحققها الجبن أكثر من أن تحصى ,......

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