ليفربول يتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي

2019/08/15 | 01:39

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بغداد اليوم - متابعة

توج ليفربول بلقب كأس السوبر الأوروبي عقب فوزه بركلات الترجيح 5-4 على تشيلسي بعد انتهاء الوقتين ا...





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