معجبة تقتحم المسرح وتصيب القيصر العراقي بالصدمة

2019/08/15 | 01:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق اقتحمت إحدى معجبات الفنان العراقي كاظم الساهر، المسرح خلال غنائه في الحفل الذي أحياه في مدينة إسطنبول التركية، حيث قامت بالانقضاض عليه من الخلف وأمسكت بعنقه، الأمر […]

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