رصد لحظة حدوث انفجار مذهل على سطح الشمس

2019/08/15 | 01:48

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رصد المرصد الشمسي SOHO الذي تديره "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية ESA، لحظة انبعاث مواد عالية الطاقة من سطح الشمس في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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