2019/08/15 | 02:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، لأول مرة في 5 جلسات مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي وبعد بيانات المخزونات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. النفط يهبط 3% لأول مرة في 5 جلسات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. النفط يهبط 3% لأول مرة في 5 جلسات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).